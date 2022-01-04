В Минцифры сообщили о "безумном" росте числа пользователей "Дії"

Число пользователей электронного сервиса "Дія" превысило 13 млн человек. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, сообщает Корреспондент.

"Только что прошли отметку в 13 миллионов уникальных пользователей Дія. За 2021 год мы выросли более чем в пять раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей - плюс 50-70 тысяч. Это безумные темпы роста для любого технологического бизнеса" , - написал он.

В целом, по его словам, украинцы через приложение пользуются COVID-сертификатами, водительскими удостоверениями, оплачивают налоги. Всего в приложении имеется 15 документов и девять услуг. Он добавил, что документы Дія принимают более 1,8 тыс. организаций по всей стране.