Состояние Болсонару после госпитализации улучшилось

Состояние президента Бразилии Жаира Болсонару улучшилось после госпитализации, сообщает Корреспондент.

Согласно данным бразильського информационного портала со ссылкой на клинику, куда поступил на лечение глава государства, сейчас у президента нет ни температуры, ни болей в животе.

"Пациенту стал ﻿ о лучше после введения назогастрального зонда" , - рассказали медики.

Отмечается, что окончательных выводов о необходимости хирургического вмешательства до сих пор нет.

Болсонару привезли в клинику в Сан-Паулу в ночь на понедельник после двухнедельного отпуска в Санта-Катарине.