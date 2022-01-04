Огневич провела новогодний викенд с Тарапатой и семьей

"Холостячка 2" Злата Огневич после расставания с победителем проекта бизнесменом Андреем Задворным приходит в себя и с удовольствием общается с еще одним участиком шоу, фаворитом зрителей предпринимателем Максимом Тарапатой, пишет Styler, РБК-Украина.

Мужчина стал для нее поддержкой в непростой период, и молодые люди очень сблизились вне камер. Так, они даже провели вместе Новый год и встретили праздник семьями!

Об этом Злата рассказала в Instagram Stories, но более красноречивым и словоохотным оказался Тарапата, который рассекретил в "сторис" подробности.

А вот 2 декабря певица дала концерт в одном из столичых ивент-холлов, куда пришели ее поддержать сестра Юлия с женихом, родители Анна и Леонид, а также Максим Тарапата с двоюродными сестрами Александрой и Иванной. Он подтвердил, что отмечал Новый год "в том же составе".

Скриншот: instagram.com/zlata.ognevich

Злата в гримерке призналась ведущему вечера Анатолию Анатоличу, что сначала отпраздновала с родителями, а потом повеселилась на вечеринке в Октябрском дворце, куда, кстати, ненадолго наведался и победитель "Холостячки 2" Андрей Задворный. Но компанию Злате в новогоднюю ночь составил другой мужчина – Максим Тарапата!

"Это было божественно, феерично. У меня все прекрасно!" – коротко и с улыбкой заявила артистка.

Также в кадр попало признание Огневич со сцены о том, как у нее обстоят дела на личном фронте.

"По-разному, как в жизни" , - с улыбкой заявила певица, показав жестом "американские горки".

Максим показал кадры с концерта Златы (instagram.com/tarmaks)

"Вся семья сегодня в сборе. Выпиваем за Новый год в таком прекрасном кругу" , - подписал теплые кадры Максим.

Родители певицы расположились за другим столиком, поближе к сцене, но вскоре к ним присоединилась веселая молодежная компания.

Максим показал застолье с родными Златы и своими сестрами (instagram.com/tarmaks)

Позже мужчина оставил несколько интригующих постов с намеками и завуалированным признанием в любви.

На одном из кадров можно увидеть поющую на сцене Злату и подпись к ролику: "чтобы в этом году любимые люди всегда были рядом".

Максим заинтриговал посланиями (instagram.com/tarmaks)

А вот Огневич побаловала поклонников новой горячей фотосессией.

Певица позировала в ярко-оранжевом корсете и черных лаковых леггинсах.

В качестве украшения – массивное колье из камней.

Певице создали необычный макияж глаз с трендовыми стрелками.

Волосы уложены в нарочито небрежные морские локоны, что придало образу естественную соблазнительность.