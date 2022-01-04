Посол Израиля прокомментировал вероятность вторжения РФ в Украину
Посол Израиля в Украине Михаил Бродский прокомментировал вероятность вторжения России в Украину. По его словам, посольство пристально следит за ситуацией, сообщает NEWSru.
Дипломат не стал делать прогнозы о том, вторгнется Россия в Украину или нет.
"Могу сказать, что мы пристально следим за ситуацией и сделаем все, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность как дипломатов, так и других израильских граждан, которые находятся на территории Украины", – заявил Бродский.
Он также отметил, что Израиль выступает за дипломатическое решение конфликта с Россией.
"Мы надеемся, что нынешняя напряженная ситуация разрешится мирным путем, без серьезных последствий. Это наша последовательная позиция – мы призываем решать проблемы востока Украины путем переговоров", – отметил посол.