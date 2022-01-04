Посол Израиля прокомментировал вероятность вторжения РФ в Украину

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский прокомментировал вероятность вторжения России в Украину. По его словам, посольство пристально следит за ситуацией, сообщает NEWSru.

Дипломат не стал делать прогнозы о том, вторгнется Россия в Украину или нет.

"Могу сказать, что мы пристально следим за ситуацией и сделаем все, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность как дипломатов, так и других израильских граждан, которые находятся на территории Украины" , – заявил Бродский.

Он также отметил, что Израиль выступает за дипломатическое решение конфликта с Россией.