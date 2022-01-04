Кроме людей: какие живые существа побывали в космосе

В 1783 году братья Монгольфье отправили овцу, утку и петуха на воздушном шаре – чтобы увидеть, могут ли наземные животные выжить в воздухе. Утка в этом случае была "контрольной точкой" эксперимента.﻿ Об этом, ссылаясь на NASA, сообщает 24 Канал.

США на захваченных гитлеровских Фау-2 отправляли плодовых мух, мышей, хомяков, морских свинок, кошек, собак, лягушек, золотых рыбок и обезьян на высоту до 44 тысяч метров с 1947 по 1960 год. Все – для проверки воздействия на живых существ радиации, физиологических реакций на высоту, систем жизнеобеспечения и так далее. И понеслось...

Так кто из живых существ смог достичь космоса

В космосе побывали обезьяны, собаки, кошки, черепахи, мыши и крысы, кролики, лягушки, а еще… Еще очень много других.

США, страны Европы и некоторые азиатские отправляли сверчков, тритонов, мух, улиток, рыб, устрицу-лягушку, морских ежей, мечехвоста, яйца моли и других насекомых, креветки, перепелиные яйца, медуз, шелкопрядов, садовых пауков, пчел, тараканов, южноафриканских скорпионов, тихоходок и так далее. Да и это не весь список.

К слову: две черепахи и разные насекомые были первыми обитателями Земли, облетевшими Луну (это произошло во время миссии Zond 5 в 1968). В 1972 в рамках программы Аполлон-17 5 мышей тоже облетели Луну – аж 75 раз.

Какие страны запускали животных в космос

США запускали рейсы с приматами между 1948 и 1961 годами, раз в 1969 и раз в 1985 году.

запускали рейсы с приматами между 1948 и 1961 годами, раз в 1969 и раз в 1985 году. Франция запустила два рейса с обезьянами в 1967 году.

запустила два рейса с обезьянами в 1967 году. СССР (и Россия) отправляли обезьян между 1983 и 1996. В 1950-х годах Союз отправлял собак.

отправляли обезьян между 1983 и 1996. В 1950-х годах отправлял собак. Первый кот – Феликс – вылетел в космос уже после человека, 18 октября 1963 года. Его отправила Франция.

Это не сам Феликс, но именно его представлял этот безымянный кот на космической выставке / Фото AFB