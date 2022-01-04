Свитолина провалила дебютный поединок года

Первая ракетка Украины и 15-й номер мирового рейтинга Элина Свитолина неудачно провела дебютный поединок в 2022 году, сообщает Сегодня.

15-я ракетка мира Элина Свитолина в поединке стартового раунда турнира серии WTA 500 в австралийской Аделаиде сенсационно проиграла 130-му номеру мирового рейтинга россиянке Анастасии Гасановой – 7:5, 4:6, 3:6.

Этого никто не ждал. Украинскую теннисистку называли мегафавориткой поединка, коэффициент на ее победу составлял 1.10.

Тем не менее Свитолина, выиграв первый сет, отдала россиянке два следующих.

Победа, добытая за 2 часа 34 минуты, принесла Гасановой 10 тысяч долларов призовых. Свитолина за участие в турнире получит лишь $6 750.

Напомним, перед новым сезоном Свитолина, недовольная своими результатами, сменила тренера. Теперь ее готовит латвиец Андис Юшка, ранее работавший с чемпионкой Роллан Гаррос-2017 Еленой Остапенко.