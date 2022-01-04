Экс-генсек НАТО: Мы обещали Украине место за столом Альянса

Россия не может диктовать условия о нерасширении НАТО, а Украину и Грузию пора принять в Альянс и даже дать гарантии защиты союзников, которые будут распространяться только на контролируемые ими территории, сообщает Сегодня.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По его словам, Альянс не должен ни при каких обстоятельствах давать России гарантии о нерасширении. Более того, как он напомнил, Москва уже подписала Хартию ОБСЕ 1999 года, которая гарантирует, что "все государства-члены имеют право выбирать и изменять меры безопасности, включая соглашения об альянсах".

"Это также означает, что мы должны положить конец недавнему фактическому вето на Украину и Грузию в отношении их евроатлантических устремлений, которого они достигли в результате эскалации конфликтов в этих странах. Конфликтов, интенсивность которых Путин увеличивает или уменьшает в соответствии с его собственной повесткой дня.

Мы пообещали Грузии и Украине место за столом НАТО, и сейчас пора принять план действий, чтобы выполнить наше обещание. В случае необходимости, мы можем сделать это при условии, что статья 5 НАТО (обязательство выступить в защиту страны, на которую напали. – ред.) распространяется только на территории, контролируемые Тбилиси и Киевом. Но ясно одно: НАТО не может проводить политику открытых дверей, когда в дверях стоит Путин" , – сказал Расмуссен.

Экс-генсек НАТО предупредил, что если сейчас Альянс пойдет России на уступки, то это будет плохой сигнал демократическому миру и хорошие новости для Кремля. При этом он уверен, что Украина так просто не сдастся в случае вторжения России.