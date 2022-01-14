Почему стираются зубы: вредных привычки, о которых стоит забыть

Мы часто не замечаем, как сами способствуем стиранию своих здоровых зубов. В итоге зубы портятся, теряют привлекательность, возникает кариес и другие проблемы. Почему это происходи и как избежать стирания зубов – рассказал стоматолог Ярослав Заблоцкий, сообщает Сегодня.

А разве зубы стираются не с возрастом?

С возрастом, естественно, зубная ткань изнашивается. Но в большинстве случаев стирание зубов вызывает не их "старость". Кроме того, стираются далеко не все зубы, а лишь определенные:

так происходит при нагружении отдельных зубов слишком твердой пищей привычка часто грызть зубами орехи, лузгать семечки или грызть ногти стиранию зубов способствуют кислые напитки и сладкая газировка.

А еще преждевременное стирание зубов может быть вызвано чрезмерно активной жевательной мышцей, такое состояние часто возникает при неправильном прикусе. Стертые зубы сразу бросаются в глаза, они визуально более короткие, часто стирается именно верхушка зуба. Это не только портит вашу улыбку, но еще способствует тому, что зубы утрачивают свои функции, портится эмаль и т.д.

Причиной стирания может быть и или напитков. Таких, так соки из цитрусовый, газированные напитки. Также имеет место и неправильная, слишком агрессивная чистка зубов, неправильно подобранные средства для чистки зубов.

Имеет значение и жестокость зубной щётки и то, как именно мы чистим зубы, – поясняет Ярослав Заблоцкий, - также профессиональные издержки, например, работа с духовыми инструментами.

Что важно учесть, если стираются зубы?

Сначала стоматологам предстоит сделать анализ состояния прикуса и определить, нужно ли его исправлять. Если же начать восстанавливать стертые зубы, не исправив неправильный прикус, то причина не будет устранена. И со временем у такого человека зубы вновь начнут скалываться или стираться.

В случае, когда на стирание зубов влияет стресс, сначала нужно восстановить зубы, а потом обеспечить их ночную защиту. Это делается с помощью специальной каппы. А еще научиться самоконтролю и не ходить днем, стиснув зубы.