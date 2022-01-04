Цена газа в Европе снова превысила $1000

Стоимость фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже 800 долларов за тысячу кубометров вновь превышает 1000 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает РИА Новости.

Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1028,2 доллара, локальный минимум составил 996,7 доллара. Фьючерсы по состоянию на 09:18 торгуются на отметке 1000 долларов, что на 7,5% выше расчётной цены накануне — почти 940 долларов.

31 декабря котировки опустились ниже отметки в 800 долларов впервые с 10 ноября.

Стоимость газа коррекционно снижается после достижения 21 декабря исторического максимума в 2190,4 доллара. Помимо коррекции, снижение цен может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из США и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.