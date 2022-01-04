Ангина без антибиотиков: как быстро справиться с болью в горле

Ангина без антибиотиков: как быстро справиться с болью в горле
Фото: Фото Рixabay

Болит горло, но не хочется (или нельзя) пить антибиотики? Оказывается, без них можно легко обойтись, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Самый действенный и быстрый способ справиться с болью в горле, даже при ангине, дала в своем блоге в Instagram нутрициолог Вероника Хуснудтинова.

От боли в горле: натуральный уксус + свекла

Способ приготовления:

  • натереть одну свеклу (не из холодильника) на мелкой терке,
  • полить 2 ст. л. уксуса,
  • настоять 10-15 мин.

Как принимать:

  • рассасывать по ст. л. свеклы каждые 20 мин,
  • жмых выплюнуть.

Если успеть при первых признаках убрать слизеобразующие и воспалительные продукты – за один день будете здоровы.

Ангина без антибиотиков: нутрициолог рассказала, как быстро справиться с болью в горле

Боль быстро пройдет (фото: pexels.com)

Почему именно свекла

  • Она уменьшает воспаление и снимает отечность горла,
  • оказывает заметное противомикробное действие,
  • купирует болевой синдром,
  • укрепляет местный иммунитет,
  • повышает эластичность капилляров и нормализует кровоснабжение,
  • размягчает пробки и избавляет от гнойного налета.

Натуральная уксусная кислота усиливает свойства свеклы.

Уксус

  • оказывает противомикробное действие.

Только натуральный непастеризованный уксус содержит уксусную матку с живыми пробиотиками и пищеварительные ферментами, которые помогают расщеплять молекулы бактерий и вирусов.

Какой уксус использовать⠀

  1. Кокосовый.
  2. Рисовый без сахара.
  3. Яблочный.

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