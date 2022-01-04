В Тернополе изучают череп возрастом три тысячи лет

Археологи сканировали древнюю находку с помощью компьютерного томографа в одной из клиник города, сообщает Корреспондент.

В Тернополе исследуют череп человека, который принадлежал к Высоцкой культуре. Об этом сообщил директор Залозецкого музея, археолог Василий Ильчишин в Facebook.

Отмечается, что останки были обнаружены в 2011 году возле села Мильно.

В результате сканирования, проведенного в одной из клиник Тернополя, было получено 3D изображение, которое позволит в перспективе воссоздать внешний вид представителя древней культуры.

На данный момент известно, что череп принадлежал мужчине возрастом 20-25 лет. Он проживал на территории современной Залозецкой громады около трех тысяч лет назад.

Высоцкая археологическая культура принадлежит к 1100-600 годам до нашей эры. Занимала небольшое пространство на территории современной Тернопольской и частично Львовской областей. Ее закат совпадает с началом скифского времени.

Сканирование черепа древнего представителя Высоцкой культуры facebook.com/wasyl.ilchyshyn

Место захоронения останков древнего человека facebook.com/wasyl.ilchyshyn