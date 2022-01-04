Читатели New York Times назвали лучшие книги за последние 125 лет

Американская газета The New York Times определила пять лучших книг, написанных за последние 125 лет. Первое место в топе занял роман писательницы из США Харпер Ли "Убить пересмешника", сообщает Обозреватель.

Рейтинг был составлен на основании голосования 200 тыс. пользователей сети из всех 50 американских штатов, а также из 67 других стран. Как сказано в статье The New York Times, список из 25 самых популярных изданий, из которого читатели выбирали самую значимую книгу, был сформирован в ноябре-2021 в честь юбилея Book Review, книжного приложения к газете.

Топ-5 лучших книг по версии The New York Times

1. "Убить пересмешника" (1960), Харпер Ли

Этот бестселлер считается классическим, а в 1961 году он получил Пулитцеровскую премию.

В сюжете книги раскрывается жизнь вымышленного города Мейкомб на юге США в годы после Великой депрессии, где адвокат Аттикус Финч берется за защиту в суде афроамериканца Тома Робинсона. Его обвиняют в изнасиловании молодой белой женщины, хотя все факты говорят о том, что мужчина невиновен.

52-летняя читательница из штата Нью-Джерси Корина Дженсен в отзыве на книгу призналась, что выросла в социальном доме в очень сложных условиях, и позитивные герои помогли ей приспособиться к жизни.

"Убить пересмешника" научили меня всему, что я должна была знать о жизни, любви, дружбе и чести. Эти уроки отразились на всей моей жизни, и я правда полагаю, что мой путь выглядел бы совсем иначе без них" , – написала она.

To Kill a Mockingbird. Источник: Amazon

2. "Братство Кольца" (1954), Джон Рональд Руэл Толкин

Этот роман открывает популярную трилогию "Властелин колец". Он считается первым и образцовым произведением в жанре эпическое фэнтези.

Автор рассказывает историю Фродо – племянника хоббита Бильбо Бэггинса, – который получил от своего дяди Кольцо Всевластия. Это древний мощный артефакт, который способен делать носителя невидимым, а также обладает собственной волей и может подчинить себе все другие волшебные кольца. Фродо решается на долгое и опасное путешествие, чтобы уничтожить опасную драгоценность.

Читательница Оуэн Кларк из штат Юта подчеркнула, что Толкин установил очень высокую планку для других писателей и мало какие творцы могут ее достигнуть.

"Глубина вселенной этой книги, вымышленного автором мира и истории разворачивающейся в нем дружбы заложили основы для всего жанра фэнтези" , – уверена поклонница "Братства кольца".

The Lord of the Rings. Источник: Amazon

3. "1984" (1949), Джордж Оруэлл

Это один из самых известных романов-антиутопий, если не самый известный. Он переведен на десятки языков, а также получил множество вариантов кино- и театральных экранизаций.

"1984" повествует о мире, который должен был быть идеальным, но на самом деле является жестоким и сюрреалистическим. Власть контролирует практически все аспекты жизни каждого человека, чтобы они соответствовали официальной идеологии, прямо противоречащей объективной действительности.

"Эта книга отзывается во мне и по сей день, спустя 70 лет после того, как она была написана. Это предостережение о человеческой гордыне и жажде власти" , – заявила читательница из Филиппин Кэтлинн Ребонкин.

1984. Источник: Amazon

4. "Сто лет одиночества" (1967), Габриэль Гарсиа Маркес

Это большая и сложная книга из 20 безымянных глав, в которых описывается закольцованная во времени история небольшого поселения.

На протяжении всего романа главные герои страдают от одиночества в разных его проявлениях. Основная причина этого – неспособность любить.

Поклонница "Ста лет одиночества" из Индии Ризована Хуссаини заявила, что эта книга подобна землетрясению, потому что разрушила ожидания, которые обычно возлагают на истории в жанре реализма.

"Ни одна работа, появившаяся за минувшие 125 лет, не произвела такого эффекта волны или изменения литературного ландшафта, как эта" , – уверена она.

One Hundred Years of Solitude. Источник: Amazon

5. "Возлюбленная" (1987), Тони Моррисон

Это первый роман американской писательницы Моррисон, ставший бестселлером. Он создан на основе реальных событий – жизни рабыни Маргарет Гарнер, сбежавшей от рабовладельца в Кентукки и переправившейся в свободный штат Огайо.

В книге главную героиню зовут Сэти. Она убивает свою дочь, спасая ее от рабства. А спустя годы в доме, где поселяется женщина с другим своим ребенком, заводится привидение.

Американка Бронте Мэнсфилд из штата Иллинойс призналась, что сцены из "Возлюбленной" остались в ее сознании навсегда.

"Это громко и болезненно. Эта призрачная история рассказала мне о наследии рабства больше, чем исторические книги" , – поделилась читательница впечатлениями.