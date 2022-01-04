Портреты разработчиков вакцины Pfizer предлагают разместить на евробанкнотах

Портреты разработчиков вакцины Biontech Угура Шахина и Озлем Тюреджи предлагают разместить на банкнотах валюты Евросоюза, отметив таким образом их вклад в борьбу с COVID-19. Об этом, со ссылкой на телеканал NTV, сообщает Укринформ.

"Европейский центральный банк начал процесс изменения дизайна банкнот евро. Член Европарламента Мориц Кернер предложил, чтобы на одной из банкнот были изображения Озлем Тюреджи и Угура Шахина» , - сообщает телеканал NTV. ﻿

В комментарии немецкой газете Welt am Sonntag Кернер сказал, что работа Шахина и Тюреджи, разработавших вакцину Biontech, спасла миллионы жизней, поэтому их изображения следует разместить на евробанкнотах.

Европейский центральный банк объявил в начале декабря, что изображения банкнот, кроме 500 евро, будут изменены в 2024 году.

Как известно, супружеская пара немецких врачей и ученых-исследователей турецкого происхождения Угур Шахин и Озлем Тюреджи являются основателями и владельцами компании BioNTech, на базе которой была разработана и запущена вакцина от коронавируса BioNTech, Pfizer.