Бандера не должен быть героем – посол Израиля

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что украинский националист Степан Бандера не может признаваться героем, а также обвинил его в пособничестве нацистам, сообщает NEWSru.

При этом, дипломат призвал не связывать поддержку территориальной целостности Украины с вопросами украинско-еврейской истории.

"Нынешнее заявление посольства в принципе не отличается от позиции, которая была озвучена и год назад, и два года назад. Это принципиальная позиция Государства Израиль – не моя и не посольства. И когда происходят события национального масштаба, мы считаем необходимым ее озвучить" , – заявил Бродский.

Он отметил, что Израиль считает Бандеру пособником нацистов, и это мнение "подкреплено исследованиями центра "Яд ва-Шем", других известных историков".