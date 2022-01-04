В Чили полицейские хотели разогнать митинг пасечников, но их покусали пчелы

В Чили полицейские пытались разогнать митинг пчеловодов, однако их покусали пчелы. После инцидента семерых правоохранителей доставили в местную больницу, а четверо пчеловодов задержали, сообщает Лига.net.

Во вторник, 4 января, перед президентским дворцом в Сантьяго пчеловоды установили около 60 ульев, в которых было примерно 10 000 пчел. Пчеловоды озабочены большой засухой в стране и требуют повысить цены на мед или предоставить субсидии производителям меда. Также протестующие попросили встретиться с президентом Себастьяном Пинерой.

Один из пчеловодов рассказал журналистам, что этой акцией протеста они хотели донести то, что "если пчелы погибнут, жизни не будет".

Представитель министерства сельского хозяйства в регионе Сантьяго сказал, что правительство обеспокоено воздействием засухи на пчел. По его словам, они уже оказывают помощь 20 общинам, имеющим серьезный дефицит воды.