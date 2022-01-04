В Казахстане проходят массовые протесты

В ряде регионов Казахстана начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ для заправки авто, сообщает Новое время.

Первыми на акции протеста вышли жители Мангистауской области на западе страны. Они требовали у властей снизить стоимость газа с нынешних 120 тенге за литр вдвое — до 60 тенге (3,74 грн).

Их поддерживают различные политические силы и активисты в других регионах страны.

Протесты продолжаются третьи сутки, к жителям Мангистау присоединились и люди из других городов.

Власти в ответ на протесты заявили, что для роста цен есть ряд «веских причин», они сослались на «рыночные условия».

3 января число протестующих начало резко расти. В крупных городах региона начали фиксировать сбои в работе интернета. На улицах были замечены автозаки и полицейские авто. К аэропорту Актау стянули большое количество автобусов и грузовиков военного типа.

По данным Радио Азаттык, 4 января на акциях протеста начались задержания. В столице Казахстана Нур-Султане полиция задержала как минимум троих человек. Возле акимата столицы находятся четыре автозака, в районе отключен мобильный интернет.

В Алматы арестовали не менее десяти активистов. Там также перекрыли центральную площадь Республики из-за возможных акций протеста, мобильный интернет ограничен. Полиция не пропускает людей на площадь, что дополнительно вызывает недовольства граждан.

В Шымкенте полиция силой увела больше десяти человек с места предполагаемого митинга перед зданием акимата. Люди выражали слова поддержки мангистаусцам, требовали остановить рост цен и повысить зарплаты. Для решения сложившейся ситуации в Мангистау отправилась правительственная комиссия, там уже проводят переговоры с активистами.

«Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности» , — говорится на сайте премьер-министра Казахстана.

Власти также заявили, что по итогам переговоров будет принято решение, которое удовлетворит все стороны.