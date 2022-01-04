Нардеп объяснил, почему власти преследуют Порошенко

Власть начала уголовное производство против Порошенко, чтобы разрушить его образ политика, который у значительной части избирателей ассоциируется с защитой государства от РФ.

Такое мнение в интервью изданию "Левый берег"﻿ высказал народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Его [Зеленского, - ред.] смутило, что рейтинги Порошенко и партии "Европейская Солидарность" постепенно подрастают. И, скажем так, появилась основа для того, чтобы в следующем году произошло определенное падение рейтинга Владимира Александровича Зеленского. Поэтому ему необходимо разрушить образ Порошенко, который достаточно большое количество избирателей ассоциируется с защитой государства, с национальной безопасностью" , – считает Рахманин.

Нардеп отмечает, что тенденция к увеличению рейтинга Порошенко особенно заметна на фоне новостей о возможном вторжении России в Украину.

"Чем больше в средствах массовой информации говорят о перспективах широкомасштабного вторжения или эскалации военных действий, тем больше шансы Порошенко дальше расти в рейтинге. Потому что Зеленский, как бы это ни было досадно Владимиру Александровичу, не ассоциируется у избирателей с президентом-защитником. На этом поле, на этом фоне, он Порошенко проигрывает. Безосновательно или обоснованно – мы сейчас не обсуждаем. Мы говорим об общественном восприятии.

Соответственно, чтобы разрушить этот образ, сложившийся в определенной части избирателей, ему нужен был какой-то яркий ход. Например, обвинить бывшего президента в государственной измене и содействии террористам. Зеленский, очевидно, считает это сильным шагом" , – отмечает политик.

По мнению Рахманина, доказать виновность Порошенко в государственной измене и содействии терроризму будет очень трудно.

"Если бы, фантазирую, речь шла о злоупотреблениях властью, о превышении служебных полномочий, о коррупции, это, вероятно, теоретически как-то можно было бы доказать. Но это для вдохновителей такого шага, наверное, не выглядит так красиво и стильно" , – отмечает депутат.

Рахманин также высказал уверенность в том, что после праздников Порошенко вернется в Украину, ведь его арест является маловероятным.