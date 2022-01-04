В Китае рекордно разогрели "искусственное солнце"
В ходе последнего эксперимента плазма в экспериментальной установке достигла 70 млн градусов – температуры в пять раз сильнее Солнца, сообщает Корреспондент.
Китайский термоядерный реактор EAST установил новый рекорд устойчиво высоких температур – достиг 70 миллионов градусов Цельсия, проработав более 17 минут.
Отмечается, что плазма в установке разогрелась в пять раз сильнее Солнца и в этом режиме Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак, известный как искусственное солнце, проработал 1056 секунд.
Конечная цель проекта – выработка почти безграничной чистой энергии, имитирующей естественные реакции, происходящие внутри звезд.
Агентство подчеркивает, что термоядерная энергия не оставляет опасных отходов, а сырье, необходимое для "искусственного солнца", находится на Земле практически в безграничных количествах.
Проект уже обошелся Китаю в более чем 943 миллиарда долларов.
Установка EAST была запущена в декабре 2020 года.
В прошлом году китайские ученые в течение 101 секунды удерживали в токамаке плазменный разряд при температуре 120 млн градусов.