В Китае рекордно разогрели "искусственное солнце"

В ходе последнего эксперимента плазма в экспериментальной установке достигла 70 млн градусов – температуры в пять раз сильнее Солнца, сообщает Корреспондент.

Китайский термоядерный реактор EAST установил новый рекорд устойчиво высоких температур – достиг 70 миллионов градусов Цельсия, проработав более 17 минут.

Отмечается, что плазма в установке разогрелась в пять раз сильнее Солнца и в этом режиме Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак, известный как искусственное солнце, проработал 1056 секунд.

Конечная цель проекта – выработка почти безграничной чистой энергии, имитирующей естественные реакции, происходящие внутри звезд.

Агентство подчеркивает, что термоядерная энергия не оставляет опасных отходов, а сырье, необходимое для "искусственного солнца", находится на Земле практически в безграничных количествах.

Проект уже обошелся Китаю в более чем 943 миллиарда долларов.

Установка EAST была запущена в декабре 2020 года.

В прошлом году китайские ученые в течение 101 секунды удерживали в токамаке плазменный разряд при температуре 120 млн градусов.