Китайский спутник был сбит российским космическим мусором

Выведенный на орбиту в 2019 году метеоспутник пал жертвой обломка российской миссии 25-летней давности, сообщает Корреспондент.

Частичное разрушение китайского метеоспутника YunHai 1-02 весной 2021 года произошло из-за столкновения аппарата с обломком, образовавшимся после российской миссии 25-летней давности. Об этом заявили в Космических силах США, говорится в квартальном отчете NASA.

Так, спутник Китая был выведен на орбиту 25 сентября 2019 года, тогда как запущенная с Байконура российская ракета Зенит-2 вывела военный спутник Космос 2333 (Целина-2) в космос еще 4 сентября 1996 года.

Удар произошел при относительной скорости 13,26 км/с утром 18 марта 2021 года на высоте 780 км. Точка столкновения в космосе в 07:41:10 по Гринвичу была над Тромсе.

Таким образом, отмечают в NASA, инцидент стал пятым подтвержденным случаем столкновения известных рукотворных объектов на орбите и первым за более чем десятилетие наблюдений.

После столкновения в каталог Космических сил США попали 37 обломков (данные на 1 октября 2021 года), из них четыре уже сгорели в атмосфере.