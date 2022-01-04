Зеленский в Буковеле остановился в одном отеле с Коломойским

Президент Владимир Зеленский приехал в Буковель и разместился в "Radisson Blu Resort Bukovel", где в то же время остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей, сообщает Украинская правда.

По данным источников издания, президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров.

В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением.

Семьи президента в лакшери-отеле не видели.

Коломойский прокомментировал это "совпадение" так:

"Не слышал, не виделся и не планирую. В 16:00 уезжаю (в город Днепр – ред)".