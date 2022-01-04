В Украине завтра начнется регистрация на пробное ВНО

С 5 по 22 января 2022 года будет доступна программа регистрации желающих принять участие в пробном ВНО.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО, распечатать квитанцию, оплатить услугу по проведению пробного ВНО, а за 5-7 дней проверить зачисление средств.

В 2022 году пробное ВНО состоится:

19 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

по украинскому языку, украинскому языку и литературе; 26 марта по истории Украины, по математике, по математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

В день проведения пробного тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету, отметили в УЦОКО.