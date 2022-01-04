12 областей получили новых главных санврачей

В ряде регионов Украины назначили новых глав центров контроля и профилактики болезней, сообщает Деловая столица.

"Первый рабочий день в новом году начался с вручения контрактов назначенным руководителям областных центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Сегодня 12 регионов, а именно Киевская, Винницкая, Луганская, Харьковская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Волынская, Черновицкая, Ривненская, Кировоградская и Тернопольская области получили в одном лице руководителей центров и главных государственных санитарных врачей областей" , – об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко написал на своей странице в Facebook.

По словам Ляшко, назначение руководителей ЦКПБ является очередным шагом в перезагрузке системы противоэпидемической защиты Украины.

Создание новой сети центров контроля и профилактики болезней министр назвал решением, которое позволит объединить сильные стороны централизованных и децентрализованных систем обеспечения контроля над болезнями и эпидемического благополучия населения.

"Благодаря моделям функционирования сети таких центров в каждой области мы сможем обеспечить тщательный мониторинг по показателям здоровья населения, оценивать риски и давать ценные указания и рекомендации органам местного самоуправления и субъектам хозяйствования без постоянного вмешательства в их автономную деятельность" , — пояснил Ляшко.

По его словам, также появятся достаточные возможности и способность оперативно реагировать на любые вызовы в сфере общественного здоровья.

"Это работники центров уже демонстрируют в период пандемии COVID-19. От новых руководителей ожидаю активной работы в направлении защиты населения от инфекционных и неинфекционных болезней, эпидемиологического надзора, а также активной профориентационной работы среди студентов медицинских вузов" , — подчеркнул глава Минздрава.

По словам Ляшко, благодаря этому новосозданные центры будут иметь возможности для развития, технического усовершенствования и смогут вернуть престиж профессии и доверие граждан.