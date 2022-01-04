Синоптик спрогнозировала в Украине значительное потепление и дожди

В среду, 5 января, погода в Украине будет дождливой, но с плюсовыми температурами, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Дневная температура воздуха достигнет +5 +12 градусов. Только в восточных областях и в Сумской области будет прохладнее, +1+5 градусов.

Ветер будет западным, юго-западным, 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром в западных, северных и центральных областях ожидается дождь.

Днем дождливая масса сдвинется восточнее, на Востоке возможен и мокрый снег. Новая порция дождей подойдет в дневные часы в западные области.

В центральной, северной частях и на Юге Украины в течение дня среды - без существенных осадков.

В Киеве в ближайшую ночь и утром в среду ожидается дождь, днем 5-го января - без осадков, а вечером снова будет дождь.

Погода, ожидаемая в среду, 5 января. Скриншот: Meteobar

Похолодание, хоть и небольшое, предполагается как раз на Рождество, 7 января.