Суд отклонил иск ребенка с обложки альбома Nirvana

У юристов Спенсера Элдена есть время до 13 января, чтобы внести изменения в документы и направить жалобу, сообщает Корреспондент.

Окружной суд в Центральной Калифорнии отклонил иск Спенсера Элдена к рок-группе Nirvana, детское фото которого появилось на обложке альбома Nevermind в 1991 году, однако разрешил внести в него изменения.

Отмечается, что в декабре 2021 года адвокаты, представляющие участников легендарного коллектива, попросили суд отклонить иск, заявив об истечении срока давности в деле, а также "абсурдности" претензий. Они утверждают, что Элден три десятилетия получал прибыль от своей известности.

В понедельник, 3 января, суд отклонил исковое заявление Спенсера. Судья Фернандо Олгуин принял такое решение, потому что юристы Элдена должны были до 30 декабря оспорить ходатайство адвокатов группы, но не сделали этого.

Теперь у команды Элдена есть время до 13 января, чтобы подать вторую жалобу. Если этого не произойдет, они окончательно потеряют возможность судиться.

Фото: twitter.com/damn_elle420 Спенсер Элден неоднократно воспроизводил легендарную обложку по мере взросления

В августе 2021 года Спенсер подал иск на музыкантов, в котором заявил, что его изображение в обнаженном виде является детской порнографией.

Речь идет об одной из самых узнаваемых обложек музыкального альбома всех времен. На ней изображен голый младенец под водой, плывущий за долларовой купюрой.