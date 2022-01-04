Боррель озвучил цель своего трехдневного визита в Украину

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время своего визита в Украину сосредоточит внимание на политической ситуации и ситуации с безопасностью на фоне напряжения, вызванного действиями России, сообщает Новое время.

"Хочу передать послание сильной европейской поддержки, а также подчеркнуть, что каждая провокация или агрессия в Украине будет иметь серьезные последствия. Хочу также подчеркнуть, что Украина, как и любая другая страна мира, имеет право и свободу выбирать союзы и политические партнерства, это касается и безопасности. Без Украины никто не будет решать дела, связанные с Украиной" , — отметил Боррель.

По его словам, Украина является одним из стратегических партнеров ЕС и без нее нельзя говорить за столом переговоров о безопасности региона.

Боррель добавил, что в Киеве будет говорить об опасениях и совместных ответах на вызовы.

После визита в Украину глава европейской дипломатии представит ситуацию европейским партнерам.

Визит Борреля в Украину запланирован на 4−6 января, он посетит Донбасс.

На фоне стягивания России своих войск к украинским границам Боррель заявил, что любая военная агрессия со стороны РФ против Украины будет иметь огромные последствия. В конце декабря 2021 года он рассказал, что хочет предложить создать в Украине военную учебную миссию Евросоюза.