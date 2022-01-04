Ермак проведет перговоры с советниками Франции и Германии

Сегодня, 4 января, состоится разговор политических советников лидеров ФРГ и Франции с украинской стороной, в частности – главой Офиса президента Андреем Ермаком, сообщает Деловая столица.

Сегодня около 19:00 ожидается разговор политических советников Франции и Германии с главой Офиса президента Андреем Ермаком. При этом темы разговора не разглашаются.

Отметим, что переговоры состоятся в преддверии встречи представителей России, ФРГ и Франции, которая состоится в Москве 6 января, тематика которой будет затрагивать Украину.

Во встрече примут участие заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плэтнер и дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн.