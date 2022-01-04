Нефтегазовый гигант Vitol продал долю в компании Пинчука

Компания Geo Alliance украинского олигарха Виктора Пинчука выкупила 50% акций Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited у нефтегазового гиганта Vitol, сообщает Новое время.

Газодобывающая компания Geo Alliance Виктора Пинчука выкупила у нидерландской Arawak Energy Ukraine B.V. (входит в группу компаний Vitol) 50% акций Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited.

По результатам сделки Geo Alliance Group Limited и ее акционеры стали владельцами 100% акций Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited.

Детали сделки не разглашаются.

"Мы благодарны за крепкие рабочие отношения, которые были у нас с украинским партнером на протяжении последних девяти лет. Желаем GEO ALLIANCE GROUP удачи в будущем" , — отметил представитель группы Vitol Джонатан Марш.

В феврале 2020 года Экономическая правда сообщала, что украинский олигарх Виктор Пинчук и нидерландская группа Vitol миллиардера Иэна Тейлора выставили на продажу газодобывающую компанию Geo Alliance.

Тогда сообщалось, что Geo Alliance продается по согласованию с Vitol, то есть речь идет о продаже 100% газового бизнеса. По словам собеседника издания, у Пинчука оценивали Geo Alliance в $300 млн, но в Vitol эту цену считали завышенной.

Позже в EastOne опровергли информацию о продаже Пинчуком газового бизнеса.

Газодобывающая компания Geo Alliance работает на рынке с 2004 года и разрабатывает около 16 месторождений. 2012 году 25% акций Geo Alliance выкупила нидерландская Vitol Group. В 2017 году Vitol Group нарастила долю в Geo Alliance до 50%.