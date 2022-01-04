"Дія" начала уведомлять о кредитах
В приложении госуслуг "Дия" запустили новую услугу. Теперь пользователям будут поступать уведомления о кредитах или проверке кредитной истории, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом написал в Telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Сегодня запускаем в "Дие" важную функцию push-уведомления о кредитах или проверку кредитной истории", - написал Федоров.
По его словам, отныне, когда банк будет проверять кредитную историю или открывать новый счет - в "Дие" сразу будет отображаться push-сообщение.
"Это уже работает по умолчанию в вашем приложении, обновлять "Дию" не нужно", - отметил Федоров.
Как работает услуга
Если в "Дию" поступит уведомление о новом кредите, который вы не открывали, то можно сразу из приложения перейти по ссылке в украинское бюро кредитных историй и написать жалобу.
Кроме этого, если увидите оповещение о том, что кто-то проверяет вашу кредитную историю, чтобы открыть новый кредит, вы сможете быстро среагировать.