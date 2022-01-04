Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 января 2022

В среду, 5 января, четвертый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Водолей, сообщает Корреспондент.

Луна в Водолее – благоприятное время для любой умственной и творческой работы. Полезно заняться самообразованием, делами с недвижимостью, общественной и политической деятельностью.

Продуктивный период для психологов, социологов, астрологов, людей, имеющих дело с электроникой, новыми технологиями, изобретениями.

5 января – неоднозначный день, во время которого не стоит принимать скоропалительных решений.

Подходит для активных контактов, торговых операций, оценки собственных сил, анализа перспектив. Главное – взвешивать каждый шаг и соблюдать гармонию.

Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность.

Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 января

Овен (21.03−19.04)

Овнам можно смело браться за любое дело, особенно большая вероятность успеха у представителей творческих профессий. Звезды обещают романтические приключения и встречи со старыми друзьями.

Телец (20.04−20.05)

Тельцам нужно готовиться к переменам – все задуманное в этот день может очень скоро воплотиться в жизнь. Звезды рекомендуют самостоятельно принимать решения и не полагаться на чужое мнение.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецов ожидает благоприятный день для активного отдыха, восстановления старых связей и оказания помощи близким. Не исключено, что неожиданное известие заставит изменить планы. Звезды советуют проявить мудрость и выдержку, а также обратить внимание на здоровье.

Рак (22.06−22.07)

Раки смогут с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось нереальным. Их день подходит для решения бытовых вопросов, обращения в органы власти и общения с руководством. Звезды рекомендуют распределять силы, чтобы довести до конца все начатые дела.

Лев (23.07−22.08)

У Львов усилится дар убеждения и интуиция. Звезды поспособствуют реализации идей и замыслов, а настойчивость и оптимизм обеспечат позитивные результаты. Успех будет сопутствовать даже в рискованных предприятиях.

Дева (23.08−22.09)

Девам придется отстаивать личные границы и принципы. Звезды рекомендуют проявить активность и не бояться последствий. В этот день будет сопутствовать успех в финансовых делах и торговле. Вероятны новые кратковременные увлечения.

Весы (23.09−22.10)

Личное обаяние Весов усилится, что позволит им без труда налаживать контакты и общение. Звезды обращают внимание, что в этот день нельзя отказывать в выполнении просьб или принимать скоропалительные решения. В решении сложных вопросов можно опираться на партнеров или друзей.

Скорпион (23.10−21.11)

День Скорпионов благоприятен для завершения дел, принятия важных решений, общения и налаживания семейных отношений. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехами в работе.

Стрелец (22.11−21.12)

Звезды предупреждают Стрельцов, что происки недругов, или плохое известие могут негативно повлиять на состояние текущих дел. Чтобы добиться успеха важно искать способы укрепления собственных позиций и проявлять инициативу.

Козерог (22.12−19.01)

В жизни Козерогов намечаются серьезные изменения, такие как смена работы, или начало отношений. Звезды советуют переосмыслить прошлый опыт и проявить решительность. В этот день важно быть терпеливыми и не давать волю отрицательным эмоциям.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеев ожидает противоречивый день, поэтому звезды рекомендуют избегать активности в делах и не давать советов. Вероятны ошибки при оформлении документов, а также недоразумения на работе. Вечером лучше остаться дома и провести время в кругу семьи.

Рыбы (19.02−20.03)

Звезды сулят Рыбам успех в поисках новых источников заработка и переходе к новым видам деятельности. Для представителей знака окажутся благоприятными длительные поездки и общение с противоположным полом.