Спикер МВД Украины уволился с должности

Артем Шевченко завершил работу в должности директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины, сообщает Деловая столица.

"В первый рабочий день нового, в 2022 году сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины" , — написал он.

Он поблагодарил за 6,5 лет сотрудничества, в том числе бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Шевченко был назначен на должность директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел летом 2015 года.