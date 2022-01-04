Спикер МВД Украины уволился с должности
Артем Шевченко завершил работу в должности директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины, сообщает Деловая столица.
"В первый рабочий день нового, в 2022 году сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины", — написал он.
Он поблагодарил за 6,5 лет сотрудничества, в том числе бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.
Шевченко был назначен на должность директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел летом 2015 года.