Праздники 5 января 2022: факты, традиции, что нельзя делать

5 января отмечают День бойскаута и Федулов день. В григорианском календаре 5 января − пятый день года. До конца года остается 360 дней, сообщает Корреспондент.

Какие праздники 5 января

Международный разгрузочный день

Международный день бойскаута

Основателем скаутского движения считается английский отставной генерал-майор Роберт Баден-Пауэлл. В 1907 году он организовал первый скаутский лагерь на острове Броунси. Его идея заключалась в том, чтобы научить подростков мыслить самостоятельно и выживать в трудных условиях.

Международный день скаутов включен в календарь праздничных дат с 1910 года, когда скаутское движение было признано королевской хартией. Девизом скаутских организаций стал призыв: "Будь готов!", а эмблемой – трехлепестковая лилия.

Фото: pixabay.com Жетон с эмблемой бойскаутов

День рождения гуру Гобинда Сингха в Индии. Праздник отмечают в общинах сикхов в честь гуру Гобинда Сингха – десятого и последнего гуру, который заложил основы будущего Сикхского государства.

Двенадцатая ночь – христианский праздник в Англии, который отмечают в Крещенский вечер с 5 на 6 января. Он завершает так называемые Двенадцать дней Рождества: от Рождественского Сочельника до Крещенского.

Тунцидан в Сербии и Черногории – народный праздник Тунцидан отмечается за два дня до православного Рождества (Божича).

В этот день принято забивать поросенка, который будет готовиться на следующий день, а подаваться на Рождество. Также хозяйки замешивают тесто для праздничного пирога, который будет печься в Сочельник. Согласно распространенному мнению, в этот день ничего нельзя давать из дома, а также наказывать детей.

Национальный день птиц в США

Какие события произошли 5 января

1769 год – Джеймс Уатт получил патент на свою паровую машину.

1809 год – подписан Дарданелльский мир, который завершил Англо-турецкую войну.

1919 год – в Мюнхене была основана Немецкая рабочая партия, которая через год преобразовалась в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию.

Кто родился 5 января

1931 год – американский актер, кинорежиссер и продюсер Роберт Дюваль.

1932 год – советский и российский общественный деятель Раиса Горбачева. Жена Генсека ЦК КПСС, президента СССР Михаила Горбачева.

1932 год – итальянский писатель, философ, культуролог, историк Умберто Эко.

1946 год – американская актриса Дайан Китон.

1969 год – американский рок-музыкант, певец, актер, автор песен Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер. Лидер группы Marilyn Manson.

1975 год – американский актер Брэдли Купер.

1986 год – украинская фехтовальщица на шпагах, олимпийская чемпионка 2012 года Яна Шемякина.



Народные и церковные праздники 5 января

Православная церковь чтит память десяти святых мучеников Критских: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста, а также преподобного Нифонта, епископа Кипрского.

Десять мучеников пострадали на Крите около 250-го года во времена гонений Римского императора Декия. Их подвергали пыткам и унижениям на протяжении 30 дней, заставляя отречься от Христа, но они перенесли все истязания, славя Господа.

В итоге все они были обезглавлены.

Фото: svlavra.church.ua Десять святых мучеников Критских

Преподобный Нифонт родился в Пафлагонии (территория современной Турции) и получил образование в Константинополе. В детстве он был кротким и добрым, часто посещал церковь, однако в юности стал вести разгульную жизнь.

Встреча со старым другом заставила Нифонта опомниться и он начал молиться Божией Матери, прося заступничества. В итоге Нифонту удалось отойти от греха и полностью измениться.

Со временем он принял иноческий постриг и яростно боролся со своими страстями. От Господа Нифонт получил дар различать происки лукавых духов и побеждать их, а также видеть исход душ после смерти.

В старости его назначили епископом в Констанции Кипрской. Однако вскоре после своего назначения Нифонт умер, предсказав свою смерть за три дня.

Верующие считают Нифонта заступником от козней, наваждений и происков нечистого духа. Святому молились об изгнании лукавого от людей и скота.

Фото: azbyka.ru Преподобный Нифонт, епископ Кипрский

Традиции и обряды

В народе 5 января называли Федулов день и большое внимание уделяли домашним животным: их кормили, наводили порядок в хлеву и птичнике, проверяли, хорошо ли утеплены стены.

Чтобы отогнать от скотины нечистую силу в помещении, где она находилась развешивали колючки чертополоха.

Также пекли специальные лепешки и печенья из отрубей в форме овечек, коровок и птиц для привлечения добрых духов. Их по кусочку скармливали животным еще теплыми.

Домашней птице в этот день давали зерно, которое сутки простояло перед печным огнем на шестке.

Что нельзя делать 5 января

В Федулов день запрещено работать с острыми предметами. В народе верили: если человек поранится, то будет болеть весь год.

Женщинам нельзя подшивать подол, иначе их жизнь укоротится.

На этот день не планируют серьезные дела и стараются перенести их на другую дату.

Приметы 5 января

Если в этот день ветрено – жди хороший урожай.

Какой день на Федула – таким будет ноябрь.

Если на Федула ветер со снегопадом – июль будет с дождями.

У кого сегодня именины

Именины 5 января отмечают: Павел, Макар, Наум, Василий, Иван, Давид.