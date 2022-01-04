Кличко вошел в топ-10 богатейших боксеров за всю историю

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вошел в топ-10 самых богатых боксеров мира за всю историю, сообщает Деловая столица.

Брат мэра Киева, лидера "УДАРа" Виталия Кличко заработал за свою карьеру 58 миллионов фунтов, что позволило ему занять 10-е место в рейтинге издания Manchester Evening News.

Кроме Владимира Кличко в топ-10 вошли Энтони Джошуа (60 млн фунтов), Шугар Рэй Леонард (88), Тайсон Фьюри (100), Леннокс Льюис (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя (148), Мэнни Пакьяо (163), Джордж Форман (222) и Флойд Мейвезер (400).

Владимир Кличко удерживал 5 чемпионских поясов в течение шести лет. Больше всего денег он заработал в последних поединках против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.