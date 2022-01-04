Закон не обязывает регистрировать SIM-карты по паспорту

Глава подкомитета Верховной Рады цифровой и смартинфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты Александр Федиенко заявил, что ни один закон в Украине не предусматривает привязку SIM-карт к паспортам, сообщает Новое время.

По словам Федиенко, если человек хочет привязать номер к паспорту, он может это сделать, но в действующем законодательстве таких требований нет. Он сказал, что информация в СМИ о том, что украинцы должны регистрировать SIM-карту по паспорту, не соответствует действительности. Нардеп советует регистрировать номер по паспорту тем, кто использует его как финансовый.

"В настоящее время граждане могут сами выбирать: регистрировать свой номер или нет. Но при этом у них есть возможность пользоваться номером обезличенно. Мы считаем, что это право нельзя забирать" , — добавили в Офисе эффективного регулирования BRDO.

Федиенко уточнил, что закон Об электронных коммуникациях, который вступил в силу 1 января, является техническим, в нем не сказано об обязательной регистрации номера.

В то же время Верховная Рада рассматривает законопроект № 6183 об IMEI-кодах мобильных телефонов, но он не касается SIM-карт. Документ предусматривает, что все смартфоны с уникальными официальными идентификаторами (IMEI-кодами) будут зарегистрированы в единой базе. Смартфоны, которые попали в страну контрабандой, не будут попадать в базу, а с 2025 года им предлагают присвоить статус запрещенных.