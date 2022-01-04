Минэкономики подняло цены на топливо

Министерство экономики впервые в 2022 году обновило среднюю стоимость бензинов и дизельного топлива. Цена составила 26,97 грн и 23,82 грн за литр соответственно, сообщает UBR.

В итоге средний показатель для бензина вырос на 1 грн, а ДТ – на 66 коп., если сравнивать с предыдущим обновлением.

"На основании расчетов… "Нафтогаза"… определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 23,82 гривны, и 1 литра бензинов автомобильных Gasoline 10 ppm, которая составляет 26,97 гривны" , – сообщили в Минэкономики.

С учетом установленной предельной наценки на бензин 5 грн и 7 грн на дизтопливо максимальная стоимость топлива на АЗС может достигать 31,97 грн и 30,82 грн соответственно.