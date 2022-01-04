В ГБР отрицают отзыв ходатайства о мере пресечения для Порошенко

В Государственном бюро расследований утверждают, что не отозвали из суда ходатайство о мере пресечения для экс-президента Украины и действующего депутата ВР Петра Порошенко, сообщает УНИАН.

"Обнародованная сегодня информация о якобы отзыве из Печерского районного суда города Киева 29 декабря 2021 года следователем ГБР ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении пятого президента Украины не соответствует действительности. С целью избежания манипуляций и дальнейших информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства, сообщаем, что вышеуказанная опубликованная в СМИ информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались" , - сказано в сообщении на сайте ГБР.

Также в ГБР напоминают, что ныне народный депутат Украины Порошенко подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций "ЛДНР" в рамках начатого уголовного производства.

Следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора расследуют уголовное производство относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

20 декабря 2021 года в данном уголовном производстве пятому президенту Украины, ныне народному депутату Украины, сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

В то же время, в Едином реестре судебных решений содержится постановление Печерского районного суда от 29 декабря прошлого года, в котором указано, что вышеупомянутое ходатайство отозвано по инициативе старшего следователя ГБР.