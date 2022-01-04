В Казахстане протесты переросли в столкновения с силовиками
В некоторых городах Казахстана протесты из-за повышения цен на газ переросли в столкновения с силовиками, сообщает Новое время.
О столкновениях и задержаниях сообщается, в частности, в Кызылорде, Астане, Атырау, передает Медиазона. Центральная Азия. В Алматы силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
По данным СМИ, протестующие скандируют «Шал, кет» («Дед, уходи»).
Как сообщает Медиазона. Центральная Азия, в стране без VPN не работают мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal. Также в стране перебои в работе мобильного интернета, которые оператор Билайн объяснил «ограничениями по не зависящим от компаний причинам».
Казахстанский оператор Kcell заявил, что перебои связаны с «мероприятиями компетентных органов» по обеспечению безопасности.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением и призвал жителей «проявить благоразумие и не поддаваться на провокации». Он также заверил, что «власть не падет».
Ранее правительство Казахстана пообещало снизить цену сжиженного газа до 50 тенге в Мангистауской области. Активисты сообщили, что не намерены прекращать митинги, так как снижение цены на газ было одним из требований. Протестующие также требуют «дать им работу и повысить социальный уровень жизни населения». Также участники протестов призывают к смене власти в Нур-Султане.