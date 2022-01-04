В Казахстане протесты переросли в столкновения с силовиками

В некоторых городах Казахстана протесты из-за повышения цен на газ переросли в столкновения с силовиками, сообщает Новое время.

О столкновениях и задержаниях сообщается, в частности, в Кызылорде, Астане, Атырау, передает Медиазона. Центральная Азия. В Алматы силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

По данным СМИ, протестующие скандируют «Шал, кет» («Дед, уходи»).

Как сообщает Медиазона. Центральная Азия, в стране без VPN не работают мессенджеры Telegram, WhatsApp и Signal. Также в стране перебои в работе мобильного интернета, которые оператор Билайн объяснил «ограничениями по не зависящим от компаний причинам».

Здравствуйте! В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от Компаний причинам. — Beeline Казахстан (@_Beeline_kz) January 4, 2022

Казахстанский оператор Kcell заявил, что перебои связаны с «мероприятиями компетентных органов» по обеспечению безопасности.

Доброго дня. Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи»сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности — АО «Кселл» (@KcellGSM) January 4, 2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением и призвал жителей «проявить благоразумие и не поддаваться на провокации». Он также заверил, что «власть не падет».

Ранее правительство Казахстана пообещало снизить цену сжиженного газа до 50 тенге в Мангистауской области. Активисты сообщили, что не намерены прекращать митинги, так как снижение цены на газ было одним из требований. Протестующие также требуют «дать им работу и повысить социальный уровень жизни населения». Также участники протестов призывают к смене власти в Нур-Султане.