Ермак провел консультации с советниками глав Германии и Франции

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советниками канцлера Германии и президента Франции перед их визитом в Москву, сообщает Новое время.

По словам Ермака, они с собеседниками договорились продолжать координацию действий «в контексте текущей ситуации». Глава ОП поблагодарил представителей Германии и Франции за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В Офисе президента пока не сообщали подробности переговоров.

6 января советники лидеров Франции и Германии Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер отправятся в Москву для переговоров с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.