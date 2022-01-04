В Италии, Франции и Британии - новые рекорды заболеваемости

В ряде европейских стран, которые охвачены новым COVID-штаммом Омикрон, за минувшие сутки зафиксированы новые рекордные показатели заболеваемости с начала пандемии. Наибольшее количество зараженных – 271 тысяча – во Франции, сообщает Обозреватель.

Также очень высокие показатели в Италии и Великобритании. Там заболели 170 и 218 тысяч соответственно.

Франция

За минувшие сутки там подтверждено 271 686 случаев заболевания, что является рекордом за все время пандемии. Общее количество за все время пандемии превысило уже 10,5 миллионов человек (при населении в 65 млн), из которых выздоровели 8,2 млн граждан и 124,5 тысячи скончались.

Великобритания

За сутки в стране заразились 218 тысяч человек, что тоже самый высокий показатель с начала пандемии. Всего же в стране заразились уже 13,6 млн человек (при населении в 68 млн), 10,5 млн выздоровели, а 148 тысяч скончались.

Италия

В этой стране накануне фиксировали 68 тысяч заражений, а сегодня уже – 170 тысяч, что также является максимальным суточным количеством за все время пандемии. Общее количество заболевших превышает 6,5 млн (при населении в 60 млн человек), из которых выздоровели 5,1 млн и 138 тысяч скончались.

Испания

За минувшие сутки подтверждено 117 тысяч случаев заболеваний, из-за чего страна занимает четвертое место в Европе по этому показателю. Всего с начала пандемии там заболели 6,7 млн граждан, из которых выздороветь удалось 5,1 млн и 89 тысяч умерли.

Также очень высокие показатели зафиксированы в Греции – 50 тысяч, Германии – 43 тысячи, Португалии – 25 тысяч, Дании – 23 тысячи, Ирландии – 21 тысяча и Нидерландах – 18 тысяч.