Массовые протесты в Казахстане: силовики задержали сотни людей

В Алматы силовики задержали более сотни человек на месте акции группы по созданию Демократической партии Казахстана. Еще полсотни были задержаны во время разгона шествия "Проснись, Казахстан", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Акция по созданию Демократической партии Казахстана проходила рядом со спорткомплексом Алматы Арена. Митингующие вступали за улучшение социального положения населения и потребовали снижения цен на газ. Через некоторое время силовики начали задерживать протестующих и сажать их в автозаки.

В то же время, десятки членов акции "Проснись, Казахстан" с аналогичными лозунгами проводили протест рядом с Парком первого президента. Силовики также заблокировали им путь и начали проводить задержания. Всех задержанных доставили в отделения полиции в Ауэзовском и Бостандицком районах.