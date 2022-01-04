Киргизстан укрепил охрану границы из-за протестов в Казахстане

Киргизстан усилил охрану на границе с соседним Казахстаном, где сегодня начались массовые протесты из-за повышения цен на автомобильный газ, сообщает УНИАН.

"Погранслужба ГКНБ КР отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории. В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры" , — сообщили в погранслужбе Киргизии.

В сообщении отмечают, что при необходимости будут взаимодействовать с МВД, МЧС и другими госорганами.