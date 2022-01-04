В Госдепе назвали темы переговоров между РФ и США в Женеве
Глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности будут ограничены двусторонними вопросами, сообщает Лента.Ру.
По его словам, вопросы, касающиеся НАТО и ЕС, будут обсуждаться на других площадках.
"Нашим важным принципом является — не обсуждать что-либо, касающиеся них, без них. Мы не будем обсуждать темы, которые касаются НАТО или Европы, мы будем говорить об узких и двусторонних вопросах", — подчеркнул Прайс.
Он напомнил, что помимо запланированного на 10 января диалога по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января в Вене пройдет заседание Совета Россия-НАТО, затем 13 января пройдут переговоры на площадке ОБСЕ в Вене.
Прайс подчеркнул, что "некоторые российские предложения имеют двусторонний характер, тогда как некоторые касаются многосторонних вопросов», которые США не будут обсуждать с Москвой без участия союзников.
«Однако, даже в отношении двустороннего формата (с Россией) мы продолжим действовать прозрачно с нашими союзниками и партнерами", - заверил представитель госдепартамента.