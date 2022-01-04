В Казахстане ввели чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алматы и в Мангистауской области с 5 по 19 января, сообщает УНИАН.

Это решение было принято из-за неутихающих в стране "газовых" протестов.

Как говорится в документе, режим ЧП введен "в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан".

В телевизионном обращении Токаев выразил надежду "на проявление благоразумия граждан" и призвал не поддаваться на провокации.

Напомним, со 2 января в Казахстане проходят газовые протесты. Массовые акции начались после скачка цен на сжиженный газ.

В Алматы 4 января поздно вечером произошли столкновения протестующих и полиции. Против демонстрантов применили слезоточивый газ, центр города затянут дымом от светошумных гранат.