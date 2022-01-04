Президент Литвы предложил отменить режим ЧП из-за мигрантов

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает отменить чрезвычайное положение, введенное на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса, сообщает Деловая столица.

Науседа заявил в одном из литовских изданий, что "проблема мигрантов в настоящее время решена" и что чрезвычайное положение могут снова ввести, если это будет необходимо. Одной из причин отмены режима ЧП президент Литвы назвал необходимость начать работу по изменению конституции страны.

СМИ отметило, что в связи с введением чрезвычайного положения на границе с Беларусью сейм Литвы заблокировал внесение поправок в конституцию. Основной закон Литвы предусматривает, что конституция не может быть изменена во время чрезвычайного положения или войны.