Сейв голкипера "Динамо" признан лучшим за 2021 год

Согласно информации Украинской ассоциации футбола (УАФ) голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан признан автором лучшего сейва минувшего года. Момент случился в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины, сообщает Обозреватель.

Георгий Бущан

Весь первый тайм гости владели тотальным игровым преимуществом и на 45-й минуте имели великолепную возможность открыть счет. После подачи углового Деннис Хаджикадунич выиграл верховую борьбу и мощно пробил в ворота. Бущан смог дотянуться до мяча, отбив его в штангу.

Украина едва не пропустила гол. Источник: кадр из видео

После этого круглый снаряд отлетел в поле где расторопнее сыграл Илья Забарный.

Бущан стал лучшим в матче

Этот момент стал ключевым в игре. Во втором тайме Украина переломила ход встречи, усилиями Зинченко и Довбика забила два гола и вышла в плей-офф ЧМ-2022.