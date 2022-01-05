В РФ увеличат добычу нефти на 85 процентов

Вице-премьер России Александр Новак пообещал, что РФ в феврале 2022 года восстановит объемы добычи нефти на 85 процентов от уровня максимального сокращения в мае — июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+. ﻿﻿ Об этом он заявил в интервью одному из российских телеканалов, сообщает Лента.Ру.

"Для России это означает, что в феврале мы выйдем примерно на 85 процентов восстановления добычи от того максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 года. То есть мы восстановим 1,7 миллиона баррелей в сутки" , — сказал он.

Новак добавил, что Россия в ноябре выполнила сделку на 97 процентов, при этом страна, по его словам, исполняет обязательства на 100 процентов.

Ранее 4 января министры стран ОПЕК+ договорились продолжить увеличение добычи нефти в феврале на 400 тысяч баррелей в сутки. Страны-экспортеры нефти пришли к решению исходя из того, что сырьевой рынок сейчас сбалансирован. При этом ожидается, что после первого квартала 2022 года запасы нефти в мире станут расти.