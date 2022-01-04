Протесты в Казахстане: митингующие жгут полицейские авто

В казахском городе Алматы ожесточились столкновения протестующих и правоохранителей. Об этом свидетельствуют обнародованные видео с места событий во вторник, 4 января, сообщает Корреспондент.

Так, полиция начала применение светошумовых гранат и слезоточивого газа, чтобы разогнать митингующих в районе площади Республики и других центральных улицах. Слышны громкие взрывы, все в дыму. Также копы ведут стрельбу, скорее всего, резиновыми пулями.

В свою очередь участники акции протеста пытаются штурмовать автомобили полиции. Некоторые из них уже подожгли.