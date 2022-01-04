Боррель перед визитом в Украину поговорил со Столтенбергом

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом тему концентрации сил РФ близ границ с Украиной, а также российские предложения в сфере безопасности, сообщает Корреспондент.

Как отмечает Европейская внешнеполитическая служба, разговор двух политиков прошел в преддверии поездки Борреля в Украину. Боррель и Столтенберг "обсудили военное усиление России на границе с Украиной, а также два проекта договоренностей о безопасности, направленные Россией в США и в НАТО".

"Также они обсудили подготовку к заседанию Совета НАТО-Россия 12 января" , – говорится в сообщении.

Также указано, что Боррель отметил необходимость деэскалации и полного выполнения Минских договоренностей Россией.