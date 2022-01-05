Прокуратура Словакии не одобрила проект военного сотрудничества с США

Генеральная прокуратура Словакии в процессе межведомственного согласования отвергла проект соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между республикой и США, сообщает ТАСС.

Как передает Словацкое телевидение, одним из активных сторонников заключения соглашения, допускающего присутствие американских военнослужащих на словацкой территории, является министр обороны Словакии Ярослав Надь. Его ведомство, как он проинформировал, учтет возражения генпрокуратуры и внесет соответствующие поправки в документ, который затем вновь должен пройти экспертизу в государственных инстанциях республики.

У генпрокуратуры, по данным телеканала, возникло 35 принципиальных возражений по проекту соглашения. Против его заключения выступает влиятельная Словацкая национальная партия, указывающая на угрозу для государственного суверенитета в случае размещения иностранных войск в республике.

Американские ВС в случае заключения соглашения между Братиславой и Вашингтоном смогут использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня (запад республики) и Слиач (центральная часть страны). Также соглашение разрешает США использовать другие военные объекты в стране. При этом словацкая армия сможет получать финансирование из США. Документ предполагается заключить сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления.