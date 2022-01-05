СБУ за декабрь заблокировала 59 кибератак на органы власти

Специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в декабре 2021 года прекратили и нейтрализовали 59 кибератак на информационные системы органов государственной власти, сообщает УНИАН.

"Это произошло путем непосредственного анализа более 28 000 критических событий информационной безопасности, выявленных в прошлом месяце" , - отмечают в СБУ﻿.

Также в СБУ отмечают, что основными типами выявленных киберугроз (хакерских атак) были: соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server); попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack); атаки на веб-приложения (Web App Attack); вредоносное программное обеспечение (Malware).

Отметим, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предотвращать угрозу в Национальном киберпространстве.