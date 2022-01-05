Чешский соратник "ДНР" получил тюремный срок

Пражский городской суд заочно приговорил к 21 году тюремного заключения бывшего чешского военнослужащего Мартина Сукупа, воевавшего на стороне пророссийских сепаратистов "ДНР". Он признал его виновным в участии в террористической организации, сообщает Корреспондент.

Согласно информации чешских СМИ, бывший профессиональный военный обвиняется в том, что с июня 2014-го по май 2018 года воевал на стороне так называемой "ДНР". Изначально Сукуп командовал танковым подразделением, а позднее артиллерийской батареей.

Как пояснили в суде, длительный срок наказания связан с тем, что подсудимый злоупотребил навыками, приобретенными во время службы в чешской армии.

Обвиняемый скрывается от правосудия и, предположительно, находится на территории Донбасса, где у него уже есть семья. Защита уже обжаловала приговор, заявив, что прокуратура в своем обвинении базировалась на постах в социальных сетях и сообщениях украинских СМИ.

Ранее городской суд Праги заочно приговорил к 20 годам тюрьмы гражданина Чехии Иржи Урбанека, который воевал на Донбассе за сепаратистов "ДНР".

Также суд Праги приговорил к 20 годам тюрьмы гражданина Чехии Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов "ЛНР".